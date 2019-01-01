Переключиться на мобильную версию

Стало известно имя следующего соперника Малиновского

Комментариев: 0
Украинский боксер проведет бой с представителем Италии.

Олег Малиновский
Олег Малиновский
RingSide24

Украинский боксер полулегкого веса Олег Малиновский (24-0, 7 КО) проведет бой с экс-чемпионом Италии Витторио Парринелло (14-3, 2 КО).

Поединок состоится 5 октября в Броварах и станет одним из главных событий вечера бокса под эгидой компании братьев Кличко K2 Promotions Ukraine.

Парринелло - призер отечественных и мировых чемпионатов, участник Олимпийских игр в Пекине и Лондоне. Также Витторио владел поясом чемпиона Италии. 

Витторио Парринелло
Витторио Парринелло
K2 Promotions

Напомним, в июне Малиновский одержал победу над представителем Доминиканы Алексом Морой.

Отметим, что главным событием вечера бокса K2 Promotions Ukraine в Броварах станет бой обладателя титула WBO International в легком весе Дениса Беринчика против мексиканца Патрисио Лопеса Морено.

5 октября на ринг также выйдут Дмитрий Митрофанов (6-0-1, 4 КО), Мишико Беселия (18-1-0, 12 KO), Василий Чеботарь (2-0-0) и другие.

Поделись:
Теги: бокс, Олег Малиновский
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: k2ukraine.com

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь