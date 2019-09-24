Усик: Я обязательно достигну успеха в супертяжелом весе

Украинский боксер признался, что многие отговаривали его от перехода в супертяжелый дивизион.

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик прокомментировал своей предстоящий дебют в супертяжелом дивизионе.

“Мне многие говорят: “Тебе не стоит переходить в супертяжелый вес. Ты не прирожденный супертяжеловес, ты маленький. У тебя ничего не получится“.

На протяжении всей своей жизни я слышал от многих людей, что у меня ничего не получится. Это не получается у тех, кто не пытается что-то делать. Я не буду слушать тех, кто говорит мне: “Не делай этого“. Я наоборот буду делать, и у меня обязательно получится, потому что я в это верю“, - заявил Усик.

Напомним, Александр Усик дебютирует в хэвивейте 12 октября в бою против Тайрона Спонга.