Ковалев: Было бы хорошо, если бы бой с Альваресом состоялся на месяц позже

Россиянин рассказал о своем состоянии после поединка с Энтони Ярдом.

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев признался, что хотел бы провести свой бой против мексиканца Сауля Альвареса на месяц позже назначенной даты.

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“Было бы хорошо, если бы мы с Альваресом провели наш бой не не в ноябре, а в декабре. Но, в любом случае, я отлично себя чувствую после предыдущего боя с Энтони Ярдом. Со мной все хорошо, травмы обошли меня стороной.

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После боя с Ярдом я отправился в регион России, где потрясающая и чистая природа с множеством деревьев, озер и рек. Я зарядился энергией, перезарядил свои батареи к следующему бою. Я в полном порядке и полностью готов“, - цитирует Ковалева Boxing Scene.

Напомним, бой Ковалев - Альварес состоится в Лас-Вегасе (США) 2-го ноября. Для “Канело“ это поединок будет дебютным в полутяжелом весе.

Ранее сообщалось, что Ковалев провел совместную тренировку с украинцем Александром Усиком.