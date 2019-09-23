Чисора: Кто сейчас чемпиона мира? Развелось много поясов

Британский супертяж Дерек Чисора рассказал, что бокс поглощается денежными махинациями.

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“Существуют вещи, которых вы не понимаете. Вот у нас есть Деонтей Уайлдер, Энди Руис и Тайсон Фьюри. Но знаете что? Фьюри и Уайлдер договорились провести два поединка в течение двух следующих лет. Энди Руис и Энтони Джошуа тоже еще раз подерутся после реванша. У них будет рематч.

Кто прямо сейчас является чемпионом мира? Кто носит звание первого номера? Вы можете выйти на улицу и спросить об этом у людей. Они не знают, поскольку развелось слишком много поясов.

Я просто хочу драться и зарабатывать деньги. Джозеф, ты говоришь, что победил Энди Руиса, да? Ты не победил его, а обокрал“, – сказал Чисора, как сообщает Boxing247.

Напомним, что всемирная Суперсерия в 2020 году может пройти в супертяжелом вес.