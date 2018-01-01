Сиренко в рамках подготовки к бою провел спарринг с олимпийским чемпионом

Украинский боксер потренировался с Тони Йокой.

Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко провел двухдневную спарринг-сессию с олимпийским чемпионом-2016 Тони Йокой.

Тренировки проходили в Париже в рамках подготовки украинца к бою за титул EBP против итальянца Айвана ди Берардино.

Француз, в свою очередь, готовится к поединку против немца Михаэля Валлиша, который состоится 28 сентября в Нанте.

“Получил отличный опыт, спаррингуя с олимпийским чемпионом. Спасибо Тони Йоке и его команде за приглашение, желаю удачи в предстоящем бою“, - написал Сиренко на своей странице в Facebook.

Напомним, бой Сиренко - ди Берардино состоится 11 октября в Германии.