Санчес: Альварес будет слишком быстрым для Ковалева

Известный мексиканский тренер прокомментировал предстоящий поединок между россиянином и мексиканцем.

Мексиканский тренер Абель Санчес поделился своим мнением о поединке между чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергеем Ковалевым и популярным средневесом Саулем Альваресом.

Читай также: Ковалев: Альварес имеет феноменальный боксерский интеллект

"Полтора года Ковалев работал у меня в зале. Мне кажется, что бой с Альваресом для него будет тяжелым. Сауль будет слишком быстрым для Сергея, и не стоит забывать о его ударах по корпусу. Он невысокий и будет пытаться выходить в ближний бой.

Мне кажется, Альварес нокаутирует Ковалева где-то между седьмым и девятым раундами. У Ковалева были бы шансы, если бы он был более молодым и свежим.

Читай также: Гвоздик назвал своего фаворита в бою Ковалев - Альварес

Единственный плюс Ковалева - его тренер Бадди МакГирт. Если он будет слушать Бадди и действовать по его плану на бой, то сможет выступить нормально. Но раньше он не слушал тренеров, поэтому покинул мой зал", - сказал Санчес в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Напомним, Сергей Ковалев и Сауль Альварес проведут бой 2-го ноября в Лас-Вегасе (США). Этот поединок станет дебютным для мексиканца в полутяжелом весе.

Ранее сообщалось, что "Канело" за этот поединок заработает в три раза больше, чем Ковалев.