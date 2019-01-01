Редкач: Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира

Боксер также отметил, что Василий Ломаченко проводит тяжелые тренировки.

Украинский боксер Иван Редкач поделился своим мнением о чемпионе мира в легком весе по версиям WBO, WBC и WBA Василии Ломаченко.

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"Василий точно станет абсолютным чемпионом мира. Он отличный боксер с прекрасными навыками, силой, скоростью. Я много раз наблюдал за его тренировками.

У него очень сложные физические занятия - 50 километров в бассейне, куча подтягиваний. Он зверь. Для меня он является лучшим боксером", - сказал Редкач в интервью YouTube-каналу REAL GHANA BOXING.

Ранее Иван Редкач прокомментировал предстоящий поединок против Эдриена Бронера.