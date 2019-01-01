Переключиться на мобильную версию

Редкач: Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира

Комментариев: 0
Боксер также отметил, что Василий Ломаченко проводит тяжелые тренировки.
Иван Редкач
Иван Редкач
instagram.com/ivan_redkach_11/

Украинский боксер Иван Редкач поделился своим мнением о чемпионе мира в легком весе по версиям WBO, WBC и WBA Василии Ломаченко.

Читай также: The Ring: Ломаченко сохраняет первое место в рейтинге P4P, Усик - на пятой строчке

"Василий точно станет абсолютным чемпионом мира. Он отличный боксер с прекрасными навыками, силой, скоростью. Я много раз наблюдал за его тренировками.

У него очень сложные физические занятия - 50 километров в бассейне, куча подтягиваний. Он зверь. Для меня он является лучшим боксером", - сказал Редкач в интервью YouTube-каналу REAL GHANA BOXING.

Ранее Иван Редкач прокомментировал предстоящий поединок против Эдриена Бронера.

Поделись:
Теги: бокс, Василий Ломаченко, Иван Редкач
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь