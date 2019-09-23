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Кличко предложил посетителю ресторана провести бой за несколько миллионов долларов

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Мэр Киева поделился интересным эпизодом из жизни.
Виталий Кличко
Виталий Кличко
Getty Images

Именитый экс-чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко, который сейчас является мэром Киева, рассказал об интересном случае в ресторане.

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"Несколько дней назад зашел в ресторан, а там компания сидела уже "навеселе". Один такой выходит и говорит: "Ты - Кличко? Видел твои бои, но могу сказать, что я готов с тобой посоревноваться и, я уверен, что смогу тебя победить".

Я думаю: как бы так ему ответить? И говорю: "Я же профессионал, а профессионал боксирует только за деньги. Драться бесплатно не в моих правилах. Я очень дорогой. Если соберешь пару миллионов долларов, то, может, мы и с тобой сможем встретиться".

Он подумал и потом отказался. Видимо решал, где ему собрать столько денег, чтобы устроить бой с Кличко", - рассказал Виталий в интервью телеканалу NewsOne.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко рассмешил своего брата очередным "шедевром" во время форума в Давосе.

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Теги: бокс, Виталий Кличко, прикол
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  23.09.2019, 10:14
Оценка:  -1
гость
Виталик лox пуганый.
гость  (аноним)  23.09.2019, 09:59
Оценка:  +1
гость
Навеселе был пацан? Может муки нюхнул и сразу окрепчал?
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