Кличко предложил посетителю ресторана провести бой за несколько миллионов долларов

Мэр Киева поделился интересным эпизодом из жизни.

Именитый экс-чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко, который сейчас является мэром Киева, рассказал об интересном случае в ресторане.

Читай также: Кличко: Когда у политиков нет аргументов, они прибегают к подгаживанию

"Несколько дней назад зашел в ресторан, а там компания сидела уже "навеселе". Один такой выходит и говорит: "Ты - Кличко? Видел твои бои, но могу сказать, что я готов с тобой посоревноваться и, я уверен, что смогу тебя победить".

Я думаю: как бы так ему ответить? И говорю: "Я же профессионал, а профессионал боксирует только за деньги. Драться бесплатно не в моих правилах. Я очень дорогой. Если соберешь пару миллионов долларов, то, может, мы и с тобой сможем встретиться".

Он подумал и потом отказался. Видимо решал, где ему собрать столько денег, чтобы устроить бой с Кличко", - рассказал Виталий в интервью телеканалу NewsOne.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко рассмешил своего брата очередным "шедевром" во время форума в Давосе.