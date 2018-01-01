Переключиться на мобильную версию

Промоутер: Уаллин победит Фьюри в реванше

Комментариев: 0
Салита выразил желание организовать второй бой между боксерами.
Тайсон Фьюри и Отто Уаллин
Тайсон Фьюри и Отто Уаллин
Getty Images

Промоутер шведского супертяжеловеса Отто Уаллина Дмитрий Салита заявил о желании организовать для своего клиента реванш с британцем Тайсоном Фьюри.

"Думаю, что во втором поединке Отто будет намного лучше. Он уже приспособился к стилю Фьюри, так что вряд ли у него возникнут проблемы. Верю в то, что Отто победит в реванше. Наверное, в первом бою была ничья. Максимум - победа Тайсона 7-5 по раундам.

Фьюри – великий боксер. Но если бы на его месте оказался кто-то другой, бой бы остановили. Уаллин не боится Тайсона. Он со Швеции, но согласился боксировать с ним в Лас-Вегасе. Так что место проведения боя не имеет значения",- приводит слова Салиты Sky Sports.

Напомним, во время поединка "Цыганского короля" и шведа Отто Уаллина, который завершился победой первого, Фьюри получил тяжелое рассечение.

Позже стало известно, что Тайсона отстранили от бокса на два месяца из-за травмы.

Поделись:
Теги: Тайсон Фьюри, Отто Уаллин, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь