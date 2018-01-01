Промоутер: Уаллин победит Фьюри в реванше

Салита выразил желание организовать второй бой между боксерами.

Промоутер шведского супертяжеловеса Отто Уаллина Дмитрий Салита заявил о желании организовать для своего клиента реванш с британцем Тайсоном Фьюри.

"Думаю, что во втором поединке Отто будет намного лучше. Он уже приспособился к стилю Фьюри, так что вряд ли у него возникнут проблемы. Верю в то, что Отто победит в реванше. Наверное, в первом бою была ничья. Максимум - победа Тайсона 7-5 по раундам.

Фьюри – великий боксер. Но если бы на его месте оказался кто-то другой, бой бы остановили. Уаллин не боится Тайсона. Он со Швеции, но согласился боксировать с ним в Лас-Вегасе. Так что место проведения боя не имеет значения",- приводит слова Салиты Sky Sports.

Напомним, во время поединка "Цыганского короля" и шведа Отто Уаллина, который завершился победой первого, Фьюри получил тяжелое рассечение.

Позже стало известно, что Тайсона отстранили от бокса на два месяца из-за травмы.