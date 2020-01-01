Кит Турман перенес операцию на кисти

Боксер надеется вернуться на ринг в 2020 году.

Бывший чемпион мира в полусреднем весе, 30-летний американец Кит Турман сообщил, что перенес операцию на левой кисти, и вернется на ринг в начале следующего года.

"Недавно я перенес операцию на левой кисти из-за беспокоившей меня травмы. Чувствую себя великолепно, и с нетерпением жду своего возвращения на ринг в начале 2020 года. Меня преследовали травмы, я чувствовал боль в последних двух боях, но благодаря вашей поддержке я намерен скоро вновь стать чемпионом мира", – написал Турман в соцсетях.

Напомним, в июле Турман потерпел первое поражение в карьере и лишился своего титула WBA в полусреднем весе в поединке против Мэнни Пакьяо. До января этого года он почти два года не выходил на ринг из-за травм локтя и кисти.