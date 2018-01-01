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Ангуло сенсационно победил Куиллина

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Альфредо Ангуло по очкам перебоксировал Питера Куиллина.
Ангуло сенсационно победил Куиллина

Бывший чемпион мира американский суперсредневес Питер Куиллин сенсационно проиграл мексиканцу Альфредо Ангуло.

Куиллин работал с дистанции через джеб, демонстрируя превосходство в скорости и технике, но периодически застаивался, что было на руку мексиканцу.

В четвертом и шестом раундах Ангуло неплохо потряс Куиллина и тот с трудом удержался на ногах.

В результате невероятно зрелищного 10-раундового боя судьи разошлись во мнениях: 96-94 Куиллину и 97-93, 96-94 Ангуло.

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