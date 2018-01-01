Ангуло сенсационно победил Куиллина

Альфредо Ангуло по очкам перебоксировал Питера Куиллина.

Бывший чемпион мира американский суперсредневес Питер Куиллин сенсационно проиграл мексиканцу Альфредо Ангуло.

Куиллин работал с дистанции через джеб, демонстрируя превосходство в скорости и технике, но периодически застаивался, что было на руку мексиканцу.

В четвертом и шестом раундах Ангуло неплохо потряс Куиллина и тот с трудом удержался на ногах.

В результате невероятно зрелищного 10-раундового боя судьи разошлись во мнениях: 96-94 Куиллину и 97-93, 96-94 Ангуло.