Промоутер Фьюри: Уже ничего не мешает реваншу Уайлдера с Тайсоном

По словам Фрэнка Уоррена, рассечение Фьюри заживает хорошо.

Промоутер экс-чемпиона мира в супертяжеом весе Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен рассказал о восстановлении своего подопечного.

Уоррен также отметил, что реванш Фьюри с Деонтеем Уайлдером теперь зависит только от американца.

"Рассечение заживает хорошо, а поэтому ничего не мешает реваншу между Фьюри и Деонтеем Уайлдером. Теперь нужно только, чтобы Деонтей выполнил свою часть сделки и хорошо провел генеральную репетицию с Луисом Ортисом перед реваншем.

Не буду скрывать, что у меня были серьезные опасения, когда во время боя с Уаллином судья пару раз вызывал доктора в ринг, и я был рад, что ему позволили продолжить. Это не самое приятное зрелище, когда просачивается кровь во время поединка, но единственная опасность, которую представляет такая травма - это то, что она может повлиять на зрение.

Сломанная рука или челюсть – травмы гораздо серьезнее. Боксеры - не машины, но Тайсон тренируется уже 14 месяцев, ему все время приходится сгонять вес", - цитирует Уоррена BoxingScene.

Напомним, Фьюри получил серьезное рассечение во время боя с Отто Уаллином, после чего ему наложили более 40 швов. По причине травмы британец получил временное медицинское отстранение от боев.