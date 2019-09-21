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Ковалев - Усику: Желаю тебе, брат, удачного дебюта в супертяжелом весе

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Сергей Ковалев и Александр Усик провели совместную тренировку.
Сергей Ковалев и Александр Усик
Сергей Ковалев и Александр Усик
instagram.com/sergeykrusherkovalev/

Украинский боксер Александр Усик провел совместную тренировку с россиянином Сергеем Ковалевым.

После занятия Ковалев пожелал удачи украинцу в дебютном поединке в супертяжелой весовой категории.

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"А тем временем шел 15-й раунд. Встреча с Усиком уже по традиции стала попадать в кадр. Желаю тебе, брат, отлично подготовиться и удачного дебюта в супертяжелом весе. 

В одном зале Boxing Laboratory трудимся к своим предстоящим боям", - написал Ковалев на своей страничке в Instagram.

Напомним, чемпион WBO в полутяжелом весе готовится к поединку с мексиканцем Саулем Альваресом, который состоится в ноябре.

Украинский боксер дебютирует в хэвивейте 12-го октября в бою против Тайрона Спонга.

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Теги: бокс, Сергей Ковалев, Александр Усик
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  21.09.2019, 12:50
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гость
желаю тебе вата валяться после первой секунды на ринге
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