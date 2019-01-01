Малиньяджи выбрал фаворита реванша Руис - Джошуа

Именитый экс-боксер уверен, что бой будет впечатляющим.

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Пол Малиньяджи прокомментировал предстоящий реванш между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа.

Читай также: Экс-чемпион мира назвал фаворита в реванше Джошуа - Руис

“Безусловно, Джошуа должен будет внести коррективы в свою план на бой. Однако я уверен, что Руис в реванше продемонстрирует все свои умения. Первый бой был слишком легким для него, вряд ли он показал весь арсенал своих способностей.

Если мне нужно выбрать победителя, то я бы назвал Джошуа, но это не отменяет того факта, что Руис будет отличным конкурентом и проведет впечатляющий бой“, - цитирует Малиньяджи talkSPORT.

Напомним, в первый день лета Энди Руис отобрал чемпионские пояса у Энтони Джошуа, нокаутировав его в 7-м раунде. Боксеры проведут реванш 7-го декабря в Саудовской Аравии.

Ранее Джошуа назвал свою главную ошибку в первом поединке с Руисом.