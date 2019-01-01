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Малиньяджи выбрал фаворита реванша Руис - Джошуа

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Именитый экс-боксер уверен, что бой будет впечатляющим.
Пол Малиньяджи
Пол Малиньяджи
Getty Images

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Пол Малиньяджи прокомментировал предстоящий реванш между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа.

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“Безусловно, Джошуа должен будет внести коррективы в свою план на бой. Однако я уверен, что Руис в реванше продемонстрирует все свои умения. Первый бой был слишком легким для него, вряд ли он показал весь арсенал своих способностей.

Если мне нужно выбрать победителя, то я бы назвал Джошуа, но это не отменяет того факта, что Руис будет отличным конкурентом и проведет впечатляющий бой“, - цитирует Малиньяджи talkSPORT.

Напомним, в первый день лета Энди Руис отобрал чемпионские пояса у Энтони Джошуа, нокаутировав его в 7-м раунде. Боксеры проведут реванш 7-го декабря в Саудовской Аравии.

Ранее Джошуа назвал свою главную ошибку в первом поединке с Руисом.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Энди Руис, реванш, Пол Малиньяджи
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