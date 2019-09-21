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Усик провел совместную тренировку с Ковалевым

Комментариев: 2
Украинский боксер готовится к дебюту в супертяжелом весе.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик в скором времени дебютирует в супертяжелом дивизионе.

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В преддверии поединка украинец провел совместную тренировку с российским боксером Сергеем Ковалевым, который в скором времени будет защищать свой титул WBO в полутяжелом весе.

“Работаем вместе“, - написал Усик в Stories на своей страничке в Instagram.

Напомним, Александр Усик дебютирует в хэвивейте 12-го октября в Чикаго в бою против Тайрона Спонга.

В свою очередь Сергей Ковалев готовится к поединку с Саулем Альваресом, который состоится 2-го ноября в Лас-Вегасе.

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Теги: бокс, Александр Усик, Сергей Ковалев, тренировка, фото
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  21.09.2019, 11:15
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гость
В жoпу его еще поцелуй, мyдaк с отбитыми мозгами...
гость  (аноним)  21.09.2019, 10:51
Оценка:  0
гость
Рад, что хоть у вас ребята все в порядке и без политоты.
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