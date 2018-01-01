На бой Усик - Спонг ожидается аншлаг
Дебютный поединок украинского боксера Александра Усика в хэвивейте соберет полный зал, как сообщает Boxing Scene.
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Бой Усика со Спонгом состоится 12 октября.
На поединок боксеров, который состоится на Wintrust Arena в Чикаго, уже продано свыше 6 тысяч билетов.
В доступной продаже остались доступны около 600 билетов.
Официальным транслятором бокса будет DAZN.
Отметим, что голландский боксер считает Усика - одним из самых талантливых боксеров.
Ранее Эдди Хирн объяснил выбор Спонга в качестве соперника для Усика.
Полная версия правил