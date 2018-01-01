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На бой Усик - Спонг ожидается аншлаг

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Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Дебютный поединок украинского боксера Александра Усика в хэвивейте соберет полный зал, как сообщает Boxing Scene.

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Бой Усика со Спонгом состоится 12 октября.

На поединок боксеров, который состоится на Wintrust Arena в Чикаго, уже продано свыше 6 тысяч билетов.

В доступной продаже остались доступны около 600 билетов.

Официальным транслятором бокса будет DAZN.

Отметим, что голландский боксер считает Усика - одним из самых талантливых боксеров.

Ранее Эдди Хирн объяснил выбор Спонга в качестве соперника для Усика.

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Теги: Александр Усик, Тайрон Спонг, бокс
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