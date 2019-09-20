Уайлдер: Вместо боя с Фьюри я бы лучше встретился с победителем реванша Руис - Джошуа

Американец не горит особым желанием проводить реванш с Тайсоном Фьюри.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер отметил, что не будет расстроен тем фактом, если его реванш с Тайсоном Фьюри будет отменен.

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“Честно говоря, я бы лучше встретился с победителем реванша Руис - Джошуа вместо поединка с Фьюри. Но мы не будем кого-то просить, я воин и король с ментальностью дикаря.

Пусть будет так, как есть. Если он хочет, чтобы я надрал ему задницу, то я это сделаю.

Я предлагал Тайсону другой путь. После первого боя Фьюри сказал: “Может проведешь бой с Джошуа? А потом вернусь я“. Я предлагаю ему сейчас то, о чем он меня просил. Большинство этих парней получают то, чего хотят“, - приводит слова Уайлдера Metro.

Ранее сообщалось, что Тайсона Фьюри отстранили от бокса на два месяца из-за травмы.

Напомним, второй бой Уайлдера и Фьюри запланирован на февраль 2020-го года.