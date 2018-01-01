Поветкин может провести бой с Тайсоном Фьюри или Хантером

Российский боксер ведет переговоры о бое.

Российский боксер Александр Поветкин, который выступает в супертяжелой весовой категории, может провести бой с американцем Майклом Хантером или с Тайсоном Фьюри.

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“Один из вариантов – бой с Хантером в Саудовской Аравии в конце этого года или начале следующего. Также продолжаем работу над тем, чтобы провести бой с Тайсоном Фьюри“, - рассказал Рябинский в интервью ТАСС.

Напомним, что Тайсона Фьюри отстранили на два месяца из-за травмы.

Отметим, что Хантер вызывал Поветкина на бой.