Ковалев: Альварес имеет феноменальный боксерский интеллект

Российский боксер считает бой против мексиканца самым важным в своей карьере.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергей Ковалев прокомментировал предстоящий бой против Сауля Альвареса.

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“Безусловно, поединок против Канело - самый важный в моей карьере. Это огромный тест для меня, так как Канело молод, опытен и имеет феноменальный боксерский интеллект и высочайший IQ в ринге.

В этом бою проигравших не будет, так как победитель получает наследие, проигравший - бесценный опыт.

Как по мне, то лучше наследие“, - написал россиянин на своей странице в Instagram.

Напомним, бой Альварес - Ковалев состоится 2 ноября в Лас-Вегасе.