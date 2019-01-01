WBC примет решение по бою Ломаченко - Хэйни в октябре

В следующем месяце состоится съезд организации.

Всемирный боксерский совет (WBC) на своем съезде в октябре планирует решить ситуацию между обладателем титула в легком весе Василием Ломаченко и временным чемпионом WBC Девином Хэйни.

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Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что Девин не является обязательным претендентом для украинца, а считается временным чемпионом WBC в легком весе, поэтому Василию нет необходимости встречаться с ним в следующем бою.

“На своем съезде в следующем месяце Всемирный боксерский совет определит ситуацию с Ломаченко и Хэйни“, - сказано в сообщении WBC.

Напомним, Девин Хэйни победил российского боксера Заура Абдуллаева и стал претендентом на пояс WBC, которым владеет Ломаченко.