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Всемирная Суперсерия в 2020 году может пройти в супертяжелом весе

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Многие звездные боксеры уже отказались от участия в турнире.
Александр Усик – первый обладатель кубка Мохаммеда Али
Александр Усик – первый обладатель кубка Мохаммеда Али
K2 Promotions

Всемирная Суперсерия (WBSS) в 2020 году может пройти в супертяжелом весе, сообщает Boxing Scene.

Источник утверждает, что промоутеры WBSS также рассматривают варианты проведения турнира в среднем и втором наилегчайшем дивизионе. Также отмечается, что в следующем году планируют провести Суперсерию в одном из женских дивизионов.

Известно, что чемпионы хэвивейта Деонтей Уайлдер и Энди Руис, а также суперзвезды Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри не будут участвовать в WBSS, поэтому ожидается появление других боксеров.

Вероятно, победитель боя Дерека Чисоры и Джозефа Паркеры станет первым участником турнира. Кроме того, выступить в Суперсерии также готовы Диллиан Уайт, Даниэль Дюбуа, Филип Хргович и Агита Кабайела.

Первый раунд WBSS должен состояться уже в феврале 2020 года, а проведение финала запланировано на конец года.

Напомним, в 2018 году Александр Усик победил Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии.

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Теги: бокс, Всемирная боксерская суперсерия, WBSS
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  19.09.2019, 20:42
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гость
Мешок этот Усик . украл пояс у Бриедиса и на халяву выиграл эту серию..
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