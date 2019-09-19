Всемирная Суперсерия в 2020 году может пройти в супертяжелом весе

Многие звездные боксеры уже отказались от участия в турнире.

Всемирная Суперсерия (WBSS) в 2020 году может пройти в супертяжелом весе, сообщает Boxing Scene.

Источник утверждает, что промоутеры WBSS также рассматривают варианты проведения турнира в среднем и втором наилегчайшем дивизионе. Также отмечается, что в следующем году планируют провести Суперсерию в одном из женских дивизионов.

Известно, что чемпионы хэвивейта Деонтей Уайлдер и Энди Руис, а также суперзвезды Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри не будут участвовать в WBSS, поэтому ожидается появление других боксеров.

Вероятно, победитель боя Дерека Чисоры и Джозефа Паркеры станет первым участником турнира. Кроме того, выступить в Суперсерии также готовы Диллиан Уайт, Даниэль Дюбуа, Филип Хргович и Агита Кабайела.

Первый раунд WBSS должен состояться уже в феврале 2020 года, а проведение финала запланировано на конец года.

Напомним, в 2018 году Александр Усик победил Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии.