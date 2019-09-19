Сиренко: За большие деньги проведу бой против Усика

Перспективный украинский боксер про вероятность боя с Усиком.

Перспективный украинский супертяжеловес Владислав Сиренко рассказал, при каких обстоятельствах он готов выйти на ринг против Александра Усика.

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“Верю в успех Усика в хэвивейте. Хотя, конечно, все не так просто, как кажется. Для Усика с переходом в супертяжелый дивизион откроется много нового. Нового и интересного.

Там много очень больших, мощных ребят, которые опасны даже своими габаритами. Разумеется, таких быстрых как Александр среди супертяжей нет, но сила и габариты иногда становятся решающими.

Возможно, если бы мне предложили хорошие деньги, согласился бы драться с Усиком. Но бороться за обычные гонорары против земляков не стоит.

В мире более тысячи супертяжей. Из них украинцев, если верить Boxrec, - 12 или 15.

В идеале я бы не хотел драться с украинцами. К счастью, в профессиональном боксе чаще всего есть право выбора“, - рассказал Владислав Сиренко в интервью для Главком.

Напомним, что следующий бой Владислава Сиренко состоится 11 октября против итальянца Айвана Ди Берардино.