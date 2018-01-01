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Уайлдер: Я вновь рассеку Фьюри бровь

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Деонтей Уайлдер серьезно настроен на реванш с Тайсоном Фьюри.
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Getty Images

Британский боксер Тайсон Фьюри в бою с Отто Уаллином получил серьезное рассечение - ему наложили 47 швов.

Следующий соперник “цыганского короля“ Деонтей Уайлдер угрожает вновь рассечь британцу бровь.

“Я уже не могу дождаться боя. Надеюсь, к тому моменту его рассечения уже заживут, потому что я хочу выйти с ним в ринг. Его готовность - это не моя проблема, он подписал контракт. Уж лучше пусть подготовится к бою.

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Независимо от того, что он попытается сделать в бою, я вновь рассеку ему бровь. Я собираюсь сделать это. Пусть обратиться к пластическому хирургу, использует скотч, суперклей, скобы, цемент - это ему не поможет“, - приводит слова Уайлдера Boxingnews24.

Напомним,Тайсон Фьюри победил Отто Уаллина единогласным решением судей, несмотря на серьезное рассечение.

Ранее сообщалось, что реванш Уайлдера и Фьюри могут перенести из-за травмы британца.

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Теги: бокс, Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер, реванш
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