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Тренер Ковалева: Сергей беспокоится, ведь он хочет доказать критикам, что они не правы

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Бадди МакГирт отметил, что уважает следующего соперника своего подопечного.
Сергей Ковалев и Сауль Альварес
Сергей Ковалев и Сауль Альварес
Boxing Scene

Бадди МакГирт, тренер чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева, высказался о предстоящем поединке своего подопечного с мексиканским боксером Саулем Альваресом.

“Думаю, что миру бокса нужен такой бой. Я уважаю Сауля, ведь он решил подняться в весе. Ковалев беспокоится, ведь после поражений от Уорда и Элейдера Альвареса было много критики в его адрес, но он хочет доказать им, что они не правы.

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Многие недооценивают боксерский IQ Ковалева. “Канело“ - адский боец, он очень умен, его боксерский интеллект также высок. Не думаю, что в физическом плане для него такой уж большой риск.

Мне кажется, что главную роль в этом поединке сыграет опыт Ковалева“, - приводит слова МакГирта Boxing Scene.

Напомним, Сауль Альварес дебютирует в полутяжелом весе в бою против Сергея Ковалева, который состоится 2-го ноября в Лас-Вегасе (США).

Ранее сообщалось, что россиянин получит за бой в три раза меньше денег, чем мексиканец.

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Теги: бокс, Сергей Ковалев, Сауль Альварес
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