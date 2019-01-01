Миллер - о спаррингах с Кличко: Этот козел бил так, как будто стрелял из дробовика

Американский боксер рассказал о том, как тренировался с легендарным украинцем.

Американский 31-летний супертяжеловес Джаррелл Миллер поделился воспоминаниями о том, как проводил спарринги с именитым украинским боксером Владимиром Кличко.

Читай также: Джошуа: Кличко - настоящий зверь, у него самый мощный удар

"Мне был тогда 21 год, за спиной было лишь три профессиональных поединка, и все равно я смог надрать зад Кличко. Но он был самым крутым среди всех тех боксеров, которых я помню. Он бил так, словно ударял по тебе тонной кирпичей.

В некоторых спаррингах я уставал, но это было от жары, а не от пропущенных ударов. Первые 2-3 раунда Кличко вообще ничего не мог со мной сделать. Но технически Владимир лучший, как и его джеб. Этот козел бил так, как будто стрелял из дробовика.

Читай также: Джошуа - о Миллере: Бог не любит мерзких

Я бы хотел, чтобы он вернулся на ринг и я нокаутировал его задницу по-настоящему. Ходили слухи, что он возвращается, но я не знаю, правда ли это", - сказал Миллер в интервью YouTube-каналу FightHype.

Напомним, весной этого года Джаррелл Миллер попал в громкий допинг скандал, из-за которого потерял шанс сразиться с Энтони Джошуа за чемпионские пояса.

Боксера отстранили на полгода за нарушение допинговых правил. Позже Миллер объяснил, почему использовал запрещенные препараты.