The Ring: Ломаченко сохраняет первое место в рейтинге P4P, Усик - на пятой строчке
Чемпиона мира по версия WBA, WBC и WBO в легком весе украинец Василий Ломаченко сохранил за собой первую строчку в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии The Ring.
Пятое место в рейтинге сохранил бывший абсолютный чемпион в крузервейте Александр Усик. Отметим, что на десятую позицию взобрался филиппинский боксер Мэнни Пакьяо.
Рейтинг Р4Р от The Ring:
1. Василий Ломаченко (Украина);
2. Теренс Кроуфорд (США);
3. Сауль Альварес (Мексика);
4. Наойя Инуэ (Япония);
5. Александр Усик (Украина);
6. Эррол Спенс (США);
7. Геннадий Головкин (Казахстан);
8. Хуан Эстрада (Мексика);
9. Майки Гарсия (США);
10. Мэнни Пакьяо (Филиппины).
Кроме того, представляем вашему вниманию положение украинских боксеров в рейтингах The Ring в своих весовых категориях:
Полутяжелый вес: Александр Гвоздик - 1-е место;
Средний вес: Сергей Деревянченко - 6-е место;
Второй легкий вес: Виктор Постол - 5-е место;
Наилегчайший вес: Артем Далакян - 3-е место.
Ранее сообщалось, что украинский боксер Василий Ломаченко продлил контракт с промоутерской компанией Top Rank.
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