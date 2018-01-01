The Ring: Ломаченко сохраняет первое место в рейтинге P4P, Усик - на пятой строчке

Известное издание The Ring обновило рейтинг боксеров вне весовой категории.

Чемпиона мира по версия WBA, WBC и WBO в легком весе украинец Василий Ломаченко сохранил за собой первую строчку в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии The Ring.

Пятое место в рейтинге сохранил бывший абсолютный чемпион в крузервейте Александр Усик. Отметим, что на десятую позицию взобрался филиппинский боксер Мэнни Пакьяо.

Рейтинг Р4Р от The Ring:

1. Василий Ломаченко (Украина);

2. Теренс Кроуфорд (США);

3. Сауль Альварес (Мексика);

4. Наойя Инуэ (Япония);

5. Александр Усик (Украина);

6. Эррол Спенс (США);

7. Геннадий Головкин (Казахстан);

8. Хуан Эстрада (Мексика);

9. Майки Гарсия (США);

10. Мэнни Пакьяо (Филиппины).

Кроме того, представляем вашему вниманию положение украинских боксеров в рейтингах The Ring в своих весовых категориях:

Полутяжелый вес: Александр Гвоздик - 1-е место;

Средний вес: Сергей Деревянченко - 6-е место;

Второй легкий вес: Виктор Постол - 5-е место;

Наилегчайший вес: Артем Далакян - 3-е место.

Ранее сообщалось, что украинский боксер Василий Ломаченко продлил контракт с промоутерской компанией Top Rank.