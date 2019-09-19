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Альварес: Ковалев тяжелее и больше, поэтому бой с ним - большой риск для меня

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Именитый мексиканец считает, что это будет один из самых сложных поединков в его карьере.
Сауль Альварес
Сауль Альварес
Getty Images

Чемпион мира по версиям WBC и WBA Сауль Альварес прокомментировал свой предстоящий дебютный поединок в полутяжелом весе с чемпионом дивизиона по версии WBO Сергеем Ковалевым.

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"Ковалев тяжелее и больше меня, поэтому бой с ним - это большой риск для меня. С уверенностью могу сказать, что я готов к этому, ведь я хочу попытаться изменить историю бокса.

Бой с Сергеем станет одним из самых тяжелых поединков в моей карьере, если даже не самым сложным. Но я и моя команда к этому готовы", - цитирует Альвареса Boxing Scene.

Напомним, бой Ковалев - Альварес состоится 2-го ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Ранее Сергей Ковалев прокомментировал предстоящий поединок против Сауля Альвареса.

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Теги: бокс, Сауль Альварес, Канело, Канело Альварес, Сергей Ковалев
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Комментариев (1)
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ВоблаВологда  (аноним)  19.09.2019, 10:21
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ВоблаВологда
Господь поможет Альваресу потешного путинского победить. Лапотного скомороха вынесут с ринга нахрен к ибени матери.
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