Альварес: Ковалев тяжелее и больше, поэтому бой с ним - большой риск для меня
Чемпион мира по версиям WBC и WBA Сауль Альварес прокомментировал свой предстоящий дебютный поединок в полутяжелом весе с чемпионом дивизиона по версии WBO Сергеем Ковалевым.
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"Ковалев тяжелее и больше меня, поэтому бой с ним - это большой риск для меня. С уверенностью могу сказать, что я готов к этому, ведь я хочу попытаться изменить историю бокса.
Бой с Сергеем станет одним из самых тяжелых поединков в моей карьере, если даже не самым сложным. Но я и моя команда к этому готовы", - цитирует Альвареса Boxing Scene.
Напомним, бой Ковалев - Альварес состоится 2-го ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Ранее Сергей Ковалев прокомментировал предстоящий поединок против Сауля Альвареса.
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