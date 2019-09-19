Альварес: Ковалев тяжелее и больше, поэтому бой с ним - большой риск для меня

Именитый мексиканец считает, что это будет один из самых сложных поединков в его карьере.

Чемпион мира по версиям WBC и WBA Сауль Альварес прокомментировал свой предстоящий дебютный поединок в полутяжелом весе с чемпионом дивизиона по версии WBO Сергеем Ковалевым.

Читай также: Альварес заработает за бой в три раза больше, чем Ковалев

"Ковалев тяжелее и больше меня, поэтому бой с ним - это большой риск для меня. С уверенностью могу сказать, что я готов к этому, ведь я хочу попытаться изменить историю бокса.

Бой с Сергеем станет одним из самых тяжелых поединков в моей карьере, если даже не самым сложным. Но я и моя команда к этому готовы", - цитирует Альвареса Boxing Scene.

Напомним, бой Ковалев - Альварес состоится 2-го ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Ранее Сергей Ковалев прокомментировал предстоящий поединок против Сауля Альвареса.