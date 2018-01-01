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Ломаченко подписал новый контракт с промоутерской компанией Top Rank

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Украинский боксер будет сотрудничать с Бобом Арумом еще как минимум четыре года.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Чемпион мира в легком весе по версиям WBO, WBC и WBA Василий Ломаченко подписал новый долгосрочный контракт с промоутерской компанией Top Rank. Об этом сообщается на странице Василия Ломаченко в Facebook со ссылкой на журналиста The Athletic Ланса Пугмайра.

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“Лома только недавно подписал новый контракт с Top Rank, поэтому остается в компании еще на четыре года.

Следующий большой бой Василия пройдет в 2020 году за четыре чемпионских пояса с победителем пары Ричард Комми - Теофимо Лопес“, - сказано в сообщении инсайдера.

Ранее Василий Ломаченко сделал прогноз на бой Комми - Лопес.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Боб Арум, Top Rank
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