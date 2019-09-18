Арум: Пакьяо нужно завершить карьеру, если не сможет договориться с Мейвезером

Глава промоутерской компании считает, что филиппинцу нужен бой с Мейвезером.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум утверждает, что чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо должен устроить реванш против Флойда Мейвезера.

По мнению Арума, если 40-летний филиппинец не договорится с “Money“, то ему следует уже сейчас завершать карьеру.

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“Я был промоутером Пакьяо на протяжении многих лет. Он очень хороший человек, замечательный и чрезвычайно милосердный парень. Однако ему почти 41 год.

Нельзя в таком возрасте терпеть подобный урон. Нельзя принимать такие удары, которые Пакьяо пропускал в бою с Китом Турманом. Конечно, Мэнни победил в этом поединке, но он много напропускал. Такой ущерб еще даст о себе знать в его дальнейшей жизни.

Если Пакьяо сможет договориться с Мейвезером, ему надо провести этот бой и уйти на пенсию. Если он не получит Мейвезера, ему следует завершить карьеру. Мэнни не стоит продолжать боксировать“, - сказал Боб Арум в интервью World Boxing News.

Напомним, что Мейвезер в своих социальных сетях утверждал, что договаривается о бое с филиппинцем.

Отметим, что в лагере Пакьяо ничего не знают про выставочный бой.