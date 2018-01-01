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Джошуа: Считаю поражение Руису случайностью

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Британский боксер о подготовке к матчу-реваншу .
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа заявил, что в дальнейшем будет более серьезно настраиваться на свои бои.

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Британский боксер уверен, что его поражение в бою против Энди Руиса было случайным.

“Мне необходимо подходить к поединкам более заряженным. Я знаю, на что способен. Ставки очень высоки. Я выйду в ринг с серьезным настроем. В первом бою с Руисом я был расслаблен. Это может сделать разницу.

Я пережил траур из-за поражения и задал себе все вопросы, о которых вы думаете. Люди говорят, что я проиграл, но я называю это случайностью.

Не могу дождаться возможности подраться с Руисом. Каждый раз, когда я дрался против чемпионов, я был на высоте“, - приводит его слова BBC.

Напомним, что в первом бою Джошуа проиграл Руису.

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Теги: Энтони Джошуа, Энди Руис, бокс
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