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Гвоздик назвал своего фаворита в бою Ковалев - Альварес

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Украинский чемпион поделился ожиданиями от предстоящего поединка между "Канело" и "Крашером".
Александр Гвоздик
Александр Гвоздик
instagram.com/alex_gvozdyk/

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик прокомментировал предстоящий поединок между мексиканцем Саулем Альваресом и россиянином Сергеем Ковалевым.

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"В прошлом поединке Сергей показал, что он настоящий мужчина. У Ковалева были определенные проблемы в бою с Энтони Ярдом, но в итоге он победил. Это было очень хорошее выступление со стороны Сергея.

Думаю, что бой с Саулем будет очень интересным. У Ковалева будет преимущество благодаря габаритам. Сергей - прирожденный полутяж, а Альварес постоянно проводил поединки в среднем весе.

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Посмотрим, как все закончится в итоге. У Альвареса умная команда, так что они знают, как поступить правильно. Думаю, что Ковалев победит, но это будет очень тяжелый бой", - приводит слова Гвоздика Boxing News24.

Напомним, поединок между боксерами состоится 2-го ноября в Лас-Вегасе. Отметим, что это будет дебютный бой "Канело" в полутяжелом весе.

Ранее легендарный Андре Уорд дал свой прогноз на поединок Ковалев - Альварес.

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Теги: бокс, Александр Гвоздик, Сергей Ковалев, Сауль Альварес, Канело, Канело Альварес
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Комментариев (1)
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ВоблаВологда  (аноним)  18.09.2019, 14:34
Оценка:  0
ВоблаВологда
Тянет за своего дружка. Я же считаю, что говенный лапотный алкоголик ляжет, и вынесут его к ибени матери нахрен с ринга. Попутно он будет мычать, как теленок, про скрепы, Путина...
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