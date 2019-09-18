Гвоздик назвал своего фаворита в бою Ковалев - Альварес

Украинский чемпион поделился ожиданиями от предстоящего поединка между "Канело" и "Крашером".

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик прокомментировал предстоящий поединок между мексиканцем Саулем Альваресом и россиянином Сергеем Ковалевым.

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"В прошлом поединке Сергей показал, что он настоящий мужчина. У Ковалева были определенные проблемы в бою с Энтони Ярдом, но в итоге он победил. Это было очень хорошее выступление со стороны Сергея.

Думаю, что бой с Саулем будет очень интересным. У Ковалева будет преимущество благодаря габаритам. Сергей - прирожденный полутяж, а Альварес постоянно проводил поединки в среднем весе.

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Посмотрим, как все закончится в итоге. У Альвареса умная команда, так что они знают, как поступить правильно. Думаю, что Ковалев победит, но это будет очень тяжелый бой", - приводит слова Гвоздика Boxing News24.

Напомним, поединок между боксерами состоится 2-го ноября в Лас-Вегасе. Отметим, что это будет дебютный бой "Канело" в полутяжелом весе.

Ранее легендарный Андре Уорд дал свой прогноз на поединок Ковалев - Альварес.