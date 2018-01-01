Бывший соперник Ломаченко принял решение завершить карьеру

Энтони Кролла планирует провести свой последний бой в ноябре.

Экс-чемпион мира в легком весе Энтони Кролла сообщил, что собирается повесить перчатки на гвоздь.

Боксер проведет поединок в начале ноября, который станет для него последним в профессиональной карьере. Соперник 33-летнего британца пока неизвестен.

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"Это будет мой последний бой. И он должен пройти в Манчестере. Мне будет тяжело уходить, но я намерен и дальше заниматься спортом. Я в ожидании поединка, который состоится 2-го ноября", - приводит слова Кроллы Matchroom Boxing.

Напомним, Кролла начал карьеру в 2006 году. За это время британец провел 44 поединка на профи-ринге, одержав 34 победы, 3 ничьих и 7 поражений.

В своем предыдущем бою, который состоялся 12-го апреля, Энтони Кролла техническим нокаутом проиграл украинскому чемпиону Василию Ломаченко. Вашему вниманию также полное видео боя Ломаченко - Кролла.

Ранее британец высказал уверенность в том, что Ломаченко станет лучшим боксером в истории.