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Пулев: Я во многом лучше Фьюри, в нем нет ничего особенного

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Болгарский боксер готов выйти на ринг против "цыганского короля".
Кубрат Пулев (по центру)
Кубрат Пулев (по центру)
Getty Images

Обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе Кубрат Пулев поделился своим мнением о знаменитом британском боксере Тайсоном Фьюри.

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"Я являюсь претендентом номер один. В своем следующем бою я должен встретиться с победителем поединка Джошуа - Руис. Зачем мне боксировать с Фьюри? Впрочем, я не вижу проблемы в том, чтобы встретиться с ним на ринге. Вероятно, в будущем этот бой состоится.

Мне никогда не предлагали бой с Тайсоном. Я готов провести этот поединок. Я уважаю всех боксеров. Мы тренируемся в зале Top Rank, но Фьюри тоже готовился здесь, и я сюда не приходил. Я во многих аспектах лучше Фьюри, не вижу в нем ничего особенного", - сказал Пулев в интервью YouTube-каналу Helen Yee Sports.

Отметим, что ранее Кубрат Пулев утверждал, что Тайсон Фьюри отказался от боя с ним.

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Теги: бокс, Кубрат Пулев, Тайсон Фьюри
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