Экс-чемпион мира назвал фаворита в реванше Джошуа - Руис

Дэвид Хэй считает, что у Энтони Джошуа есть все шансы вернуть себе чемпионские пояса.

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй поделился своими мыслями от второго боя между британцем Энтони Джошуа и чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энди Руисом.

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“Я думаю, что победу одержит Джошуа. Энтони - великолепный спортсмен, у которого есть все физические данные, чтобы держать соперника на расстоянии. По моему мнению, Джошуа необходимо взять семь-восемь раундов и не угодить в ловушки в оставшихся раундах. Тогда он вернет свои пояса.

Главное для Энтони - забрать семь раундов с помощью джеба. Однако, если Джошуа будет повторять все то, что он показал в первом поединке, то Руис снова его одолеет. Но я сомневаюсь, что Энтони этого захочет“, - приводит слова Хэя Mirror.

Напомним, первый бой Энди Руиса и Энтони Джошуа завершился сенсационной победой мексиканца. Боксеры проведут реванш 7-го декабря в городе Эд-Диръия (Саудовская Аравия).

Ранее сообщалось, что Руис отказался вносить в контракт пункт о третьем бое с Джошуа.