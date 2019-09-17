Ковалев и Альварес сдадут допинг-тесты по программе VADA

Спортсмены пройдут тестирование до и после поединка.

В ноябре известный мексиканский средневес Сауль Альварес дебютирует в полутяжелом весе, выйдя на ринг против чемпиона дивизиона по версии WBO россиянина Сергея Ковалева.

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Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей команды Ковалева, боксеры договорились о прохождении допинг-тестов по программе VADA. Это значит, что "Канело" и "Крашер" пройдут тестирование до и после поединка.

Отметим, что Альварес за этот бой заработает в три раза больше, чем Ковалев.

Ранее сообщалось, сколько будут стоить билеты на бой Ковалев - Альварес.