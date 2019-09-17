Переключиться на мобильную версию

Ковалев и Альварес сдадут допинг-тесты по программе VADA

Комментариев: 1
Спортсмены пройдут тестирование до и после поединка.
Сауль Альварес
Сауль Альварес
Getty Images

В ноябре известный мексиканский средневес Сауль Альварес дебютирует в полутяжелом весе, выйдя на ринг против чемпиона дивизиона по версии WBO россиянина Сергея Ковалева.

Читай также: Легендарный Уорд дал прогноз на бой Альварес - Ковалев

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей команды Ковалева, боксеры договорились о прохождении допинг-тестов по программе VADA. Это значит, что "Канело" и "Крашер" пройдут тестирование до и после поединка.

Отметим, что Альварес за этот бой заработает в три раза больше, чем Ковалев.

Ранее сообщалось, сколько будут стоить билеты на бой Ковалев - Альварес.

Поделись:
Теги: бокс, Сергей Ковалев, Сауль Альварес, Канело, Канело Альварес
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
ВоблаВологда  (аноним)  17.09.2019, 16:56
Оценка:  0
ВоблаВологда
Лапотный крашер весь напичкан химией, Роспотребнадзор подтвердил.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь