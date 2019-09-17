Соперник Беринчика: У меня на родине таких, как Денис, бьют по несколько за тренировку

Мексиканский боксер заявил, что украинец не является для него угрозой.

Мексиканский боксер Патрицио Лопес Морено прокомментировал предстоящий поединок против обладателя титула WBO International в легком весе Дениса Беринчика.

“Беринчик - проходной боксер. Несмотря на его олимпийский опыт и титулы в профессионалах, он не является угрозой для меня.

Я родился в Мексике, а у нас таких спарринг-партнеров, как Денис, в детской группе бьют по несколько за тренировку.

Я лечу в Украину за поясом WBO, и никто меня не остановит“, - цитирует Морено K2 Promotions.

Напомним, бой Беринчик - Морено состоится 5 октября в Броварах.