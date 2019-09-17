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Соперник Беринчика: У меня на родине таких, как Денис, бьют по несколько за тренировку

Комментариев: 2
Мексиканский боксер заявил, что украинец не является для него угрозой.
Патрицио Лопес Морено
Патрицио Лопес Морено
K2 Promotions

Мексиканский боксер Патрицио Лопес Морено прокомментировал предстоящий поединок против обладателя титула WBO International в легком весе Дениса Беринчика.

“Беринчик - проходной боксер. Несмотря на его олимпийский опыт и титулы в профессионалах, он не является угрозой для меня.

Я родился в Мексике, а у нас таких спарринг-партнеров, как Денис, в детской группе бьют по несколько за тренировку.

Я лечу в Украину за поясом WBO, и никто меня не остановит“, - цитирует Морено K2 Promotions.

Напомним, бой Беринчик - Морено состоится 5 октября в Броварах.

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Теги: бокс, Денис Беринчик
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Комментариев (2)
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КульныйПэрэць    17.09.2019, 15:41
Оценка:  -1
КульныйПэрэць
Справедливости ради стоит отметить что Беринчик-боксёр средней руки.А ещё он чёрт голимый.Одно его позирование на фотокамеру с гробом умершего сына в руках чего стоит!Башка у этого козла совсем отбита!
VVTF2wtf_uebok    17.09.2019, 15:05
Оценка:  0
VVTF2wtf_uebok
Лысый уй тот берлинчик)
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