Фьюри отстранили от бокса на два месяца из-за травмы

Атлетическая комиссия штата Невада приостановила лицензию британца.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри получил двухмесячное медицинское отстранение из-за травмы, полученной в поединке с Отто Уаллином, сообщает Mirror.

Читай также: Фьюри: Мне наложили несколько швов, а потом я поехал в казино и выиграл 5 тысяч

Атлетическая комиссия штата Невада приостановила лицензию боксера до 14 ноября.

Несмотря на это, промоутер Фьюри считает, что к запланированному на 22 февраля реваншу против Деонтея Уайлдера британец будет готов.

“Доктор сказал, что это было чистое рассечение, поэтому для него не требуется микрохирургия. У Тайсона все хорошо зашито. Скрестим пальцы, у него есть пять месяцев до февраля, мы посмотрим, что будет.

Конечно, ему нужен отдых, нужно побыть с семьей, потому что он был в лагере в течение года. Все, что он должен делать - это следить за весом, чтобы в любой момент вернуться в зал и начать тренироваться“, - отметил Фрэнк Уоррен.

Напомним, Тайсон Фьюри в нелегком бою победил Отто Уаллина решением судей. После поединка британца госпитализировали, где наложили 47 швов над правым глазом. Фьюри также показал свою жуткую травму.

Ранее сообщалось, что реванш Уайлдер - Фьюри, запланированный на февраль 2020 года, могут перенести из-за рассечения британца.