Переключиться на мобильную версию

Фьюри отстранили от бокса на два месяца из-за травмы

Комментариев: 0
Атлетическая комиссия штата Невада приостановила лицензию британца.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри получил двухмесячное медицинское отстранение из-за травмы, полученной в поединке с Отто Уаллином, сообщает Mirror.

Читай также: Фьюри: Мне наложили несколько швов, а потом я поехал в казино и выиграл 5 тысяч

Атлетическая комиссия штата Невада приостановила лицензию боксера до 14 ноября.

Несмотря на это, промоутер Фьюри считает, что к запланированному на 22 февраля реваншу против Деонтея Уайлдера британец будет готов.

“Доктор сказал, что это было чистое рассечение, поэтому для него не требуется микрохирургия. У Тайсона все хорошо зашито. Скрестим пальцы, у него есть пять месяцев до февраля, мы посмотрим, что будет.

Конечно, ему нужен отдых, нужно побыть с семьей, потому что он был в лагере в течение года. Все, что он должен делать - это следить за весом, чтобы в любой момент вернуться в зал и начать тренироваться“, - отметил Фрэнк Уоррен. 

Напомним, Тайсон Фьюри в нелегком бою победил Отто Уаллина решением судей. После поединка британца госпитализировали, где наложили 47 швов над правым глазом. Фьюри также показал свою жуткую травму.

Ранее сообщалось, что реванш Уайлдер - Фьюри, запланированный на февраль 2020 года, могут перенести из-за рассечения британца.

Поделись:
Теги: бокс, Тайсон Фьюри
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь