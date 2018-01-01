Беринчик узнал имя своего следующего соперника

5 октября украинец проведет защиту титула WBO International.

Непобежденный легковес Денис Беринчик (11-0-0, 7 КО) узнал имя своего следующего соперника. Им станет представитель Мексики Патрицио Лопес Морено (26-3-0, 19 КО).

5 октября в Броварах в ТРЦ Терминал украинец проведет защиту титула WBO International в рамках вечера бокса от K2 Promotions.

“Тренируемся полным ходом в Буковеле. Сейчас спецподготовка, спарринг-сессии, будем набирать форму. Соперник молодой, будет постоянно атаковать. В моей профессиональной карьере уже был представитель мексиканской школы бокса - Хуан Окура, и это был нелегкий бой для меня.

Моя цель - защитить свой титул, которым я очень дорожу, и двигаться дальше к статусу официального претендента на титул чемпиона мира. и неважно, кто будет моим соперником на этом пути - я готов драться с любым боксером ради титула“, - отметил Денис.

Отметим, что 5 октября на ринг также выйдут Олег Малиновский (24-0-0, 7 КО), Дмитрий Митрофанов (6-0-1, 4 КО), Мишико Беселия (18-1-0, 12 KO), Василий Чеботарь (2-0-0) и другие.

Напомним, титул WBO International Беринчик получил в декабре 2018 года, нокаутировав филиппинца Росеки Кристобаля. В апреле этого года украинец успешно защитил титул в поединке с опытным японцем Нихито Аракавой.