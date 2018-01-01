Уаллин хочет провести реванш с Фьюри

Шведский боксер проиграл единогласным решением судей.

Шведский супертяжеловес Отто Валлин прокомментировал свое поражение от Тайсона Фьюри и заявил, что хотел бы провести реванш с британцем.

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“Я не пересматривал бой, но он действительно был равным. Я думаю, что как минимум там была ничья. Но мне следует посмотреть поединок.

Я хочу провести реванш, но, скорее всего, у меня не будет такой возможности. Я знаю, что они запланировали бой с Уайлдером. Но я хочу реванша. Я чувствую, что могу выступить лучше.

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Я должен вернуться сильным. Буду работать над собой, стану еще сильнее и лучше. Я желаю и дальше прогрессировать. Я доказал, что могу выступать на этом уровне. В следующий раз я одержу победу. Спасибо людям, которые верили в меня. Скептики теперь поняли, что в меня следует верить.

Я немного пообщался с Фьюри. Он зашел ко мне в раздевалку и выразил уважение. Я тоже уважаю его, он великий чемпион.

Возможно, мне удастся встретится с победителем боя Фьюри - Уайлдер“, - цитирует шведа TMZ Sports.

Напомним, Тайсон Фьюри в нелегком бою победил Отто Уаллина решением судей. После поединка британца госпитализировали, где наложили 47 швов над правым глазом. Фьюри также показал свою жуткую травму.

Ранее сообщалось, что реванш Уайлдер - Фьюри, запланированный на февраль 2020 года, могут перенести из-за рассечения британца.