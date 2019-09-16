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Стало известно, сколько будут стоить билеты на бой Ковалев - Альварес

Комментариев: 1
Самый дешевый билет можно будет купить за 200 долларов.
Сергей Ковалев
Сергей Ковалев
Boxing Scene

В Лас-Вегасе (США) состоится поединок между чемпионом мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым и мексиканским спортсменом Саулем Альваресом.

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Как сообщает ТАСС со ссылкой на промоутерскую компанию Main Events, билеты на этот поединок, который состоится 2-го ноября, поступят в продажу 18-го сентября. Стоимость билетов будет варьироваться от 204 до 1754 долларов США.

Стоит сказать, что бой пройдет на арене MGM Grand, которая вмещает в себя порядка 16 тысяч зрителей.

Ранее сообщалось, что Сергей Ковалев заработает в три раза меньше, чем Сауль Альварес.

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Теги: бокс, Сауль Альварес, Сергей Ковалев, билеты
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Комментариев (1)
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ВоблаВологда  (аноним)  16.09.2019, 22:58
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ВоблаВологда
Люди идут на Альвареса. А узкому алкоголику хватило бы и ящика водки за выход. Все равно получит по скрепам)))).
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