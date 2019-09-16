Стало известно, сколько будут стоить билеты на бой Ковалев - Альварес

Самый дешевый билет можно будет купить за 200 долларов.

В Лас-Вегасе (США) состоится поединок между чемпионом мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым и мексиканским спортсменом Саулем Альваресом.

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Как сообщает ТАСС со ссылкой на промоутерскую компанию Main Events, билеты на этот поединок, который состоится 2-го ноября, поступят в продажу 18-го сентября. Стоимость билетов будет варьироваться от 204 до 1754 долларов США.

Стоит сказать, что бой пройдет на арене MGM Grand, которая вмещает в себя порядка 16 тысяч зрителей.

Ранее сообщалось, что Сергей Ковалев заработает в три раза меньше, чем Сауль Альварес.