Фьюри: Мне наложили несколько швов, а потом я поехал в казино и выиграл 5 тысяч

Британец также рассказал, что после победы над шведом выпил пива.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри после победы над Отто Уаллином попал в больницу, где ему наложили 47 швов.

Однако, немного отдохнув после больницы, “цыганский король“ отправился в казино, где выиграл деньги и выпил пива.

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“Я поехал в больницу, где мне наложили несколько швов. Позже я отправился домой, поспал, и поехал в казино. Выиграл 5 тысяч долларов и выпил несколько бокалов пива. Сейчас хочу выпить еще парочку бокалов.

Я готов к войне. Вроде бы, мне наложили около 40 швов на два рассечения. Это бокс, все нормально, нельзя выйти из воды сухим. Эти 12 раундов помог мне в моем следующем поединке.

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Бой был непростым. Уаллин - очень жесткий и несокрушимый боец. Мы показали мексиканцам хорошее шоу, собрали огромную публику, чему я был удивлен“, - приводит слова Фьюри BBC.

Ранее Тайсон Фьюри показ свою жуткую травму.

Вашему вниманию полное видео боя Фьюри - Уаллин.