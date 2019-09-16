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Фьюри наложили 47 швов после боя с Уаллином

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"Цыганский король" получил серьезное рассечение брови во время поединка.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри получил два серьезных рассечения над правым глазом во время боя шведским боксером Отто Уаллином.

После поединка "цыганского короля" доставили в больницу. Как сообщает Boxing News 24, британскому боксеру наложили 47 швов.

Напомним, бой Фьюри - Уаллин завершился победой Тайсона единогласным решением судей.

Вашему вниманию также фото жуткой травмы "цыганского короля".

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Теги: бокс, Тайсон Фьюри, Отто Уаллин, травма
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Комментариев (1)
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bugrov3    16.09.2019, 21:32
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bugrov3
куйня, главное выпей теперь пять литров пива. допистелся и поделом.
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