Фьюри наложили 47 швов после боя с Уаллином

"Цыганский король" получил серьезное рассечение брови во время поединка.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри получил два серьезных рассечения над правым глазом во время боя шведским боксером Отто Уаллином.

После поединка "цыганского короля" доставили в больницу. Как сообщает Boxing News 24, британскому боксеру наложили 47 швов.

Напомним, бой Фьюри - Уаллин завершился победой Тайсона единогласным решением судей.

Вашему вниманию также фото жуткой травмы "цыганского короля".