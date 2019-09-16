Фьюри наложили 47 швов после боя с Уаллином
"Цыганский король" получил серьезное рассечение брови во время поединка.
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри получил два серьезных рассечения над правым глазом во время боя шведским боксером Отто Уаллином.
После поединка "цыганского короля" доставили в больницу. Как сообщает Boxing News 24, британскому боксеру наложили 47 швов.
Напомним, бой Фьюри - Уаллин завершился победой Тайсона единогласным решением судей.
Вашему вниманию также фото жуткой травмы "цыганского короля".
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