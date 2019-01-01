Переключиться на мобильную версию

Сиренко проведет следующий бой с итальянским супертяжеловесом

Комментариев: 0
Украинский боксер сообщил имя своего следующего соперника.
Владислав Сиренко
Владислав Сиренко
facebook.com/VladyslavSirenkoBoxing/

Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (12-0, 11 КО) на своей страничке в Facebook сообщал, когда и с кем проведет следующий бой.

Читай также: Сиренко: В нынешнее время очень сложно находить соперников, и дело не в деньгах

По словам украинца, его соперником станет итальянский боксер супертяжелого дивизиона Айван ди Берардино (9-1-1, 6 КО). На кону поединка будет стоять титул чемпиона EBP в супертяжелом весе.

Вечер бокса с участием Сиренко состоится 11 октября в Германии. Отметим, что поединок будет 10-раундовым.

Напомним, свой последний бой Владислав Сиренко провел в июле этого года, выиграв техническим нокаутом у россиянина Дениса Бахтова.

Поделись:
Теги: бокс, Владислав Сиренко
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь