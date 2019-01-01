Сиренко проведет следующий бой с итальянским супертяжеловесом

Украинский боксер сообщил имя своего следующего соперника.

Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (12-0, 11 КО) на своей страничке в Facebook сообщал, когда и с кем проведет следующий бой.

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По словам украинца, его соперником станет итальянский боксер супертяжелого дивизиона Айван ди Берардино (9-1-1, 6 КО). На кону поединка будет стоять титул чемпиона EBP в супертяжелом весе.

Вечер бокса с участием Сиренко состоится 11 октября в Германии. Отметим, что поединок будет 10-раундовым.

Напомним, свой последний бой Владислав Сиренко провел в июле этого года, выиграв техническим нокаутом у россиянина Дениса Бахтова.