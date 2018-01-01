Легендарный Уорд дал прогноз на бой Альварес - Ковалев

Андре Уорд прокомментировал предстоящий бой между Сергеем Ковалевым и Саулем Альваресом.

Бывший чемпион мира Андре Уорд прокомментировал предстоящий бой между чемпионом WBO в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым и именитым средневесом Саулем Альваресом.

По мнению легендарного боксера, у мексиканца есть шанс на победу, если он выстоит 6 раундов. В то же время Уорд отметил, что не понимает, на что способен Ковалев.

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“Альварес может попробовать набрать вес или может сохранить свой, чтобы не потерять свою скорость. Сейчас мне непонятно, на что способен Ковалев. Думаю, что если Альварес выдержит первые шесть раундов, то я отдам ему предпочтение в этом бою.

Существует много вариантов развития событий, но, определенно, этот бой будет интересным“, - приводит слова Уорда BoxingNews24.

Напомним, уже стали известны дата и место боя Альвареса и Ковалева.

Ранее сообщалось, что "Канело" заработает за бой в три раза больше, чем российский боксер.