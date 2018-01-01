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В лагере Пакьяо отрицают договоренности с Мейвезером

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Промоутер Пакьяо не знает про выставочный бой.
Мэнни Пакьяо
Мэнни Пакьяо
Getty Images

В лагере Мэнни Пакьяо отрицают, что есть план выставочного матча между филиппинцем и его главным соперником Флойдом Мейвезером-младшим в Японии.

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“Понятия не имею, что это такое. Я не знаю, что происходит“, - заявил промоутер Шон Гиббонс в интервью для The Manila Times.

Отметим, что отец Флойда уверен в проведение боя.

Напомним, что ранее Флойд Мейвезер опубликовал запись в Instagram, где он сообщил о планах проведения боя с Пакьяо.

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Теги: Мэнни Пакьяо, Флойд Мейвезер
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