В лагере Пакьяо отрицают договоренности с Мейвезером
Промоутер Пакьяо не знает про выставочный бой.
В лагере Мэнни Пакьяо отрицают, что есть план выставочного матча между филиппинцем и его главным соперником Флойдом Мейвезером-младшим в Японии.
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“Понятия не имею, что это такое. Я не знаю, что происходит“, - заявил промоутер Шон Гиббонс в интервью для The Manila Times.
Отметим, что отец Флойда уверен в проведение боя.
Напомним, что ранее Флойд Мейвезер опубликовал запись в Instagram, где он сообщил о планах проведения боя с Пакьяо.
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