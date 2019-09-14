Мейвезер заявил о реванше с Пакьяо

Флойд Мейвезер хочет устроить бой против Пакьяо.

Бывший боксер Флойд Мэйвезер отметил, что начал организовывать выставочный поединок против филиппинца Мэнни Пакьяо.

“Денежный май, денежный май, денежный май. Над чем я работаю сейчас, так это над выставочным боем Мейвезер – Пакьо в Токио, Япония. Оставайтесь на связи“, - сказал американец.

Напомним, что в 2015 году боксеры уже встречались между собой. Тогда единогласным решением судьей одержал победу Флойд Мейвезер.

Отметим, что Мэнни Пакьяо заявлял, что следующий его бой состоится в 2020 году.