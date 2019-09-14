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Мейвезер заявил о реванше с Пакьяо

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Флойд Мейвезер хочет устроить бой против Пакьяо.
Флойд Мейвезер — Мэнни Пакьяо
Флойд Мейвезер — Мэнни Пакьяо
Getty Images

Бывший боксер Флойд Мэйвезер отметил, что начал организовывать выставочный поединок против филиппинца Мэнни Пакьяо.

“Денежный май, денежный май, денежный май. Над чем я работаю сейчас, так это над выставочным боем Мейвезер – Пакьо в Токио, Япония. Оставайтесь на связи“, - сказал американец.

 

Напомним, что в 2015 году боксеры уже встречались между собой. Тогда единогласным решением судьей одержал победу Флойд Мейвезер.

Отметим, что Мэнни Пакьяо заявлял, что следующий его бой состоится в 2020 году. 

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Теги: Флойд Мейвезер, Мэнни Пакьяо, бокс
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Комментариев (1)
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ВоблаВологда  (аноним)  16.09.2019, 10:58
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ВоблаВологда
Это кому то нужно, кроме этих двоих ?
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