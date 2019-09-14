Мейвезер заявил о реванше с Пакьяо
Флойд Мейвезер хочет устроить бой против Пакьяо.
Бывший боксер Флойд Мэйвезер отметил, что начал организовывать выставочный поединок против филиппинца Мэнни Пакьяо.
“Денежный май, денежный май, денежный май. Над чем я работаю сейчас, так это над выставочным боем Мейвезер – Пакьо в Токио, Япония. Оставайтесь на связи“, - сказал американец.
Напомним, что в 2015 году боксеры уже встречались между собой. Тогда единогласным решением судьей одержал победу Флойд Мейвезер.
Отметим, что Мэнни Пакьяо заявлял, что следующий его бой состоится в 2020 году.
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