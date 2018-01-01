Боксер сборной Украины Григорян: От поездки в Россию нас никто не отговаривал
Украинский боксер Марат Григорян поделился мнением о выступлении на чемпионате мира по боксу в России.
“Организация турнира в Екатеринбурге отличная. Гостиница, проживание - все, что нужно. Все отлично! Если бы что-то было не так, я бы вам сказал.
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Никто от приезда в Россию нас не отговаривал. Политика спортсменов не касается - мы приехали сюда боксировать с лучшими соперниками. Раз выступаем на чемпионате мира, значит и мы лучшие. Политика тут не при чем“, - сказал Григорян для Р-Спорт.
В воскресенье, 15-го сентября, украинский боксер победил соперника из Азербайджана Исмаила Ягубова.
“Еще до решения судей знал, что победил, хотя нервы, конечно, были. Все-таки это первый бой на турнире, сложно расслабиться. В следующих боях будет лучше. Я лично приехал сюда за победой на чемпионате мира.
Сборная Украины начала турнир плохо, много проигрывали, но сейчас будем брать реванши. Завтра начнут наши тяжеловесы - посмотрим, как у них пойдет“, - заявил Марат Григорян.
Отметим, что чемпионат мира по боксу проводится в Екатеринбурге с 7 по 21 сентября. На турнире разыгрывается восемь комплектов наград.
Напомним, что Александр Гвоздик встретится с российским боксером Артуром Бетербиевым 18-го октября.
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