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Боксер сборной Украины Григорян: От поездки в Россию нас никто не отговаривал

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Марат Григорян про чемпионат мира в России.
Марат Григорян
Марат Григорян
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Украинский боксер Марат Григорян поделился мнением о выступлении на чемпионате мира по боксу в России.

“Организация турнира в Екатеринбурге отличная. Гостиница, проживание - все, что нужно. Все отлично! Если бы что-то было не так, я бы вам сказал.

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Никто от приезда в Россию нас не отговаривал. Политика спортсменов не касается - мы приехали сюда боксировать с лучшими соперниками. Раз выступаем на чемпионате мира, значит и мы лучшие. Политика тут не при чем“, - сказал Григорян для Р-Спорт.

В воскресенье, 15-го сентября, украинский боксер победил соперника из Азербайджана Исмаила Ягубова.

“Еще до решения судей знал, что победил, хотя нервы, конечно, были. Все-таки это первый бой на турнире, сложно расслабиться. В следующих боях будет лучше. Я лично приехал сюда за победой на чемпионате мира.

Сборная Украины начала турнир плохо, много проигрывали, но сейчас будем брать реванши. Завтра начнут наши тяжеловесы - посмотрим, как у них пойдет“, - заявил Марат Григорян.

Отметим, что чемпионат мира по боксу проводится в Екатеринбурге с 7 по 21 сентября. На турнире разыгрывается восемь комплектов наград.

Напомним, что Александр Гвоздик встретится с российским боксером Артуром Бетербиевым 18-го октября. 

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Теги: Марат Григорян, Чемпионат мира по боксу, бокс
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