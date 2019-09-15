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Гвоздик: Атлас сделал меня умнее

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Александр Гвоздик рассказал о преимуществах своего тренера.
Тедди Атлас
Тедди Атлас
Getty Images

Чемпион WBC Александр Гвоздик считает, что его тренер Тедди Атлас сделал его лучше и умнее. Украинец считает, что его наставник применяет другие подходы, чем его коллеги.

"Я думаю, что Атлас улучшил мои навыки, он сделал меня умнее. У Тедди совсем другой подход. Он очень умный и опытный наставник, а кроме того - особенный человек. Он может рассмотреть такие мелкие детали, на которые другие тренеры могут не обратить внимания. И это может очень сильно помочь боксеру.

Иногда, конечно, он может показать характер, но это случается тогда, когда я что-то делаю неправильно. Если я вижу его таким, то пытаюсь сразу исправить свои ошибки", - сказал Гвоздик в интервью The Ring.

Напомним, что в следующем бою Гвоздик встретится с Артуром Бетербиевым 18 октября и попытается объединить титулы. Боксеры уже провели первую дуэль взглядов.

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Теги: Александр Гвоздик, Тедди Атлас, бокс
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ВоблаВологда  (аноним)  15.09.2019, 22:39
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