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Тайсон Фьюри показал свою жуткую травму, опубликовав фото в больнице

Комментариев: 2
Британец получил серьезное рассечение в поединке с Отто Уаллиным.
Тайсон Фьюри показал свою жуткую травму, опубликовав фото в больнице

Несмотря на то, что "Цыганский король" смог победить соперника единогласным решением судей, он получил жесткое рассечение, которое в значительной мере повлияло на ход поединка.

Британец был вынужден пропустить пресс-конференцию и отправиться в больницу, откуда он опубликовал фото своей жуткой травмы.

Напомним, Тайсон Фьюри единогласным решением судей победил шведа Отто Уаллина.

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  15.09.2019, 19:41
Оценка:  0
гость
Мало. Надо было и второй глаз засветить.
Костенко  (аноним)  15.09.2019, 19:29
Оценка:  0
Костенко
П...зда рулям.
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