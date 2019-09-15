Тайсон Фьюри показал свою жуткую травму, опубликовав фото в больнице

Британец получил серьезное рассечение в поединке с Отто Уаллиным.

Несмотря на то, что "Цыганский король" смог победить соперника единогласным решением судей, он получил жесткое рассечение, которое в значительной мере повлияло на ход поединка.

Британец был вынужден пропустить пресс-конференцию и отправиться в больницу, откуда он опубликовал фото своей жуткой травмы.

Напомним, Тайсон Фьюри единогласным решением судей победил шведа Отто Уаллина.