Переключиться на мобильную версию

Реванш Уайлдер - Фьюри могут перенести из-за рассечения британца

Комментариев: 1
Тайсон Фьюри не без труда победил Отто Уаллина и отправился в больницу после боя.
Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер
Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер
Getty Images

Реванш чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера и британца Тайсона Фьюри, запланированный на февраль 2020 года, может перенестись на неопределенный срок.

Во время поединка "Цыганского короля" и шведа Отто Уаллина, который завершился победой первого, Фьюри получил тяжелое рассечение, из-за которого он пропустил пресс-конференцию с журналистами после боя и отправился в больницу.

Второй промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен подтвердил, что если травма его подопечного окажется серьезной, то поединок с Деонтеем Уайлдером придется отложить на некоторое время.

"Если сечка будет плохо заживать, бой, возможно, придется отложить. Надеюсь, что это не так. Все зависит от того, как будет проходить восстановление. Он должен быть на 100 процентов готов", – приводит слова Уоррена BBC.

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
ВоблаВологда  (аноним)  15.09.2019, 17:50
Оценка:  +1
ВоблаВологда
Неприятно. Но, такое увы бывает((((. А Деонтея может и Ортис уложить.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь