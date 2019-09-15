Реванш Уайлдер - Фьюри могут перенести из-за рассечения британца

Тайсон Фьюри не без труда победил Отто Уаллина и отправился в больницу после боя.

Реванш чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера и британца Тайсона Фьюри, запланированный на февраль 2020 года, может перенестись на неопределенный срок.

Во время поединка "Цыганского короля" и шведа Отто Уаллина, который завершился победой первого, Фьюри получил тяжелое рассечение, из-за которого он пропустил пресс-конференцию с журналистами после боя и отправился в больницу.

Второй промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен подтвердил, что если травма его подопечного окажется серьезной, то поединок с Деонтеем Уайлдером придется отложить на некоторое время.

"Если сечка будет плохо заживать, бой, возможно, придется отложить. Надеюсь, что это не так. Все зависит от того, как будет проходить восстановление. Он должен быть на 100 процентов готов", – приводит слова Уоррена BBC.